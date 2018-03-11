Після спецподатку на ватанів в розмірі 1,5%. Щоб було на що зраду перевіряти.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:57
Re: Китайці почали буріння в Полтавській області
Після спецподатку на ватанів в розмірі 1,5%. Щоб було на що зраду перевіряти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:21
Я вобщем-то описывал, что случилось с "контрактом" метро на Троещину и провел аналогии.
Увеличило? Угу-угу... что-то я в платежках на газ и отопление никак этого не ощутил. А от того, на сколько больше у прикорытных кабанчиков ушло в офшор мне ни холодно ни жарко
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:38
antonivs3, а не має значення, китайці чи алеути. Головне щоб справжніми були бурові установки, які вони привезли. У бурятів таких нема за визначенням.
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:42
antey1969, ви явно не розумієте значення цифр у ваших платіжках за газ. А вам варто було б радіти, що цифри в цих платіжках не збільшилися. А нам (не вам - ви явний зрадофіл, і радіти вам взагалі не слід) треба радіти з того, що в Україні зростає видобуток газу. І, відповідно, зменшується частка імпортного газу в структурі споживання.
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:56
газ подешевеет или хотя бы не будет дорожать? нет? ну тогда радуйтесь этой перемоге без меня.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:36
нюх на вату дар Божий, в этом его небесная сила, потому-то его с одной стороны не пропьешь, с другой даже за спецденьги не купишь.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:39
буровые не имеют значения, над ними что смеяться- сложный механизм, только и всего. зато над бурятами, По/Пу и выши(ватой) самое оно
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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