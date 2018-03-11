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Китайці почали буріння в Полтавській області
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:08
cisukr написав:
Грустный геологический опыт показывает, что из 7 скважин 6 обычно пустые.
Для тех кто будет бурить главное деньни освоить в полном обьеме, а газ то такэ, они ведь добывать его не собираются - "нефте-сервисная" и "нефте-добывающая" компания это две большие разницы
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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