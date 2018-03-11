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Китайці почали буріння в Полтавській області
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:08
cisukr написав:
Грустный геологический опыт показывает, что из 7 скважин 6 обычно пустые.
Для тех кто будет бурить главное деньни освоить в полном обьеме, а газ то такэ, они ведь добывать его не собираются - "нефте-сервисная" и "нефте-добывающая" компания это две большие разницы
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Сер 14 бер, 2018 11:36
avax написав:
У любого зрадофила/кремлебота есть шанс купить буровой станок, нанять бригаду и предложить свои услуги по бурению Укргаздобыче - торги проходят открыто в системе в ProZorro. Две китайские компании сделали наименьшие ценовые предложения по шести из семи лотах объявленного в конце 2017 года тендера ПАО "Укргаздобыча" на бурение 42 скважин. Об этом свидетельствуют результаты прошедших 9 февраля аукционов в ProZorro. Так, Xinjiang Beiken Energy Engineering (XBEE) выиграла лоты №1-5, а Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPNGG) – лот №7. Кроме того, ООО "Энергофинанс" (Киев) предложило наименьшую цену по лоту №6 Кроме XBEE и ZPNGG, которые соревновались во всех семи лотах, в торгах также приняли участие еще семь компаний, которые нацеливались на победу только в одном из лотов – ООО "Сервис Ойл", ООО "Буровая компания Укрбурсервис", ООО "Буровая компания Регион", ООО "Спецмехсервис", ООО "Энергофинанс", а также CNPC Xibu Drilling Engineering Company (Китай) и Crosco Integrated Drilling & Well Services (Хорватия) Подробнее: http://ua.interfax.com.ua/news/economic/483992.html
Вы уважаемый знаете последствия для земли??? Будет как в Техасе - пустыня!!! Здрадофил нашей Украины!!!
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сова
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