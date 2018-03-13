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Китайці почали буріння
в Полтавській області

Китайці почали буріння в Полтавській області
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:08

  cisukr написав:Грустный геологический опыт показывает, что из 7 скважин 6 обычно пустые.


Для тех кто будет бурить главное деньни освоить в полном обьеме, а газ то такэ, они ведь добывать его не собираются - "нефте-сервисная" и "нефте-добывающая" компания это две большие разницы :)
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:36

  avax написав:У любого зрадофила/кремлебота есть шанс купить буровой станок, нанять бригаду и предложить свои услуги по бурению Укргаздобыче - торги проходят открыто в системе в ProZorro. Две китайские компании сделали наименьшие ценовые предложения по шести из семи лотах объявленного в конце 2017 года тендера ПАО "Укргаздобыча" на бурение 42 скважин. Об этом свидетельствуют результаты прошедших 9 февраля аукционов в ProZorro. Так, Xinjiang Beiken Energy Engineering (XBEE) выиграла лоты №1-5, а Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPNGG) – лот №7. Кроме того, ООО "Энергофинанс" (Киев) предложило наименьшую цену по лоту №6 Кроме XBEE и ZPNGG, которые соревновались во всех семи лотах, в торгах также приняли участие еще семь компаний, которые нацеливались на победу только в одном из лотов – ООО "Сервис Ойл", ООО "Буровая компания Укрбурсервис", ООО "Буровая компания Регион", ООО "Спецмехсервис", ООО "Энергофинанс", а также CNPC Xibu Drilling Engineering Company (Китай) и Crosco Integrated Drilling & Well Services (Хорватия) Подробнее: http://ua.interfax.com.ua/news/economic/483992.html

Вы уважаемый знаете последствия для земли??? Будет как в Техасе - пустыня!!! Здрадофил нашей Украины!!!
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:45

  cisukr написав:Грустный геологический опыт показывает, что из 7 скважин 6 обычно пустые.

Не путайте разведывательные скважины и промышленные.
Контракт на бурение промышленных скважин говорит о том, что уже проведены разведывательные работы и промышленная разработка месторождений признана перспективной.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:02

Re: Китайці почали буріння в Полтавській області

  antey1969 написав:Просто, за три с половиной года уже как-то привык делить все анонсированные "перемоги" на 10

а "зрады" умножать на 10.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:05

Re: Китайці почали буріння в Полтавській області

  avax написав:У любого зрадофила/кремлебота есть шанс купить буровой станок, нанять бригаду и предложить свои услуги по бурению Укргаздобыче - торги проходят открыто в системе в ProZorro.

а зрадофилить в каментиках кто будет?
им же должны, причем все вокруг.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:06

Pegasmaster
Даже Великий Соевый Кормчий осознал, пусть в предвыборный год, но все же...
Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
https://news.finance.ua/ua/news/-/42165 ... poroshenko
Кто я такой, чтобы с ним спорить? :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:10

Re: Китайці почали буріння в Полтавській області

  antey1969 написав:Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

а вы причём тут?
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