Китайці почали буріння в Полтавській області

avax написав:

У любого зрадофила/кремлебота есть шанс купить буровой станок, нанять бригаду и предложить свои услуги по бурению Укргаздобыче - торги проходят открыто в системе в ProZorro. Две китайские компании сделали наименьшие ценовые предложения по шести из семи лотах объявленного в конце 2017 года тендера ПАО "Укргаздобыча" на бурение 42 скважин. Об этом свидетельствуют результаты прошедших 9 февраля аукционов в ProZorro. Так, Xinjiang Beiken Energy Engineering (XBEE) выиграла лоты №1-5, а Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPNGG) – лот №7. Кроме того, ООО "Энергофинанс" (Киев) предложило наименьшую цену по лоту №6 Кроме XBEE и ZPNGG, которые соревновались во всех семи лотах, в торгах также приняли участие еще семь компаний, которые нацеливались на победу только в одном из лотов – ООО "Сервис Ойл", ООО "Буровая компания Укрбурсервис", ООО "Буровая компания Регион", ООО "Спецмехсервис", ООО "Энергофинанс", а также CNPC Xibu Drilling Engineering Company (Китай) и Crosco Integrated Drilling & Well Services (Хорватия) Подробнее: http://ua.interfax.com.ua/news/economic/483992.html