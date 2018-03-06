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В український держбанк
зайде іноземний інвестор

В український держбанк зайде іноземний інвестор
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:43

В український держбанк зайде іноземний інвестор

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив в інтерв'ю голова правління фінустанови Кирило Шевченко.

Дивися повний текст В український держбанк зайде іноземний інвестор.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:36

Жаль. Сейчас у Укргазбанка (последние 8-9 мес.) программный бок, в результате по некоторым вкладам они платят больше процентов, чем заявляется во всех действующих документах. Если сохранять выписки, то потом какие-либо отсылки банка на "программный глюк" не проконают, а еще будет куча судов. Те, у кого там пару лимонов лежит, их точно выиграют. Надо ли IFC такой недобанк?
max_us_ua
 
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