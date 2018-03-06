Про це заявив в інтерв'ю голова правління фінустанови Кирило Шевченко.
Дивися повний текст В український держбанк зайде іноземний інвестор.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:43
В український держбанк зайде іноземний інвестор
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В український держбанк зайде іноземний інвестор.
Додано: Чет 15 бер, 2018 01:36
Жаль. Сейчас у Укргазбанка (последние 8-9 мес.) программный бок, в результате по некоторым вкладам они платят больше процентов, чем заявляется во всех действующих документах. Если сохранять выписки, то потом какие-либо отсылки банка на "программный глюк" не проконают, а еще будет куча судов. Те, у кого там пару лимонов лежит, их точно выиграют. Надо ли IFC такой недобанк?
реклама
|