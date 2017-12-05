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Власник «ТАСкомбанку» Тігіпко
очолив правління фінустанови

Власник «ТАСкомбанку» Тігіпко очолив правління фінустанови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:44

Власник «ТАСкомбанку» Тігіпко очолив правління фінустанови

Пропонуємо до обговорення:
Власник «ТАСкомбанку» Сергій Тігіпко очолив правління фінустанови замість Катерини Мелеш, яка займала цей пост 8 місяців і яку було переведено на посаду радника.

Дивися повний текст Власник «ТАСкомбанку» Тігіпко очолив правління фінустанови.
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