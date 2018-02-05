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Артем Ковбель: час
повертати борги

Артем Ковбель: час повертати борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:53

Артем Ковбель: час повертати борги

Пропонуємо до обговорення:
Як Україна буде виконувати свої зобов'язання перед МВФ?

Дивися повний текст Артем Ковбель: час повертати борги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:53

Смысл статьи: как стране прожить без МВФовских SDR с помощью которых НБУ может напечатать гривну и за это нужно отдать реальные доллары?
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:14

Re: Артем Ковбель: час повертати борги

Річ у тім, що зовнішня торгівля України вже досить давно демонструє від’ємне сальдо. А в минулому році цей показник ще більше «просів», досягнувши в період з січня по серпень позначки 3,278 млрд доларів.

Для порівняння, в період з січня по серпень 2016 року аналогічний показник становив 1,447 млрд доларів. Це означає, що Україні доведеться регулярно виділяти зі свого золотовалютного резерву кошти (в середньому, від 3 до 6 млрд доларів – авт.) на підтримку зовнішньої торгівлі, що зменшує його платоспроможність за зовнішнім боргом.

Втім, перекрити дефіцит зовнішньої торгівлі здатні приватні валютні перекази в Україну з-за кордону. Ось чого-чого, а цих операцій проводиться багато, оскільки багато українців їдуть в інші країни на заробітки, а звідти висилають гроші своїм сім’ям.

У 2016 році в Україну надійшло приватних переказів на суму 7 млрд доларів. З них майже 4 млрд українці обміняли в банках на гривню. Після чого 2,8 млрд доларів НБУ викупив на міжбанку в резерви.

Сам дурню написав, сам же її і спростував.
Кредити МВФ треба віддати із ЗВР, там де вони і лежать. Зменшаться ЗВР чи ні - особливо ні на що не впливає, так як НБУ більше 0,5 млрд, на міжбанку, все одно не використовує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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