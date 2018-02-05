Артем Ковбель: час повертати борги

Додано: Вів 13 бер, 2018 15:53

Смысл статьи: как стране прожить без МВФовских SDR с помощью которых НБУ может напечатать гривну и за это нужно отдать реальные доллары?

Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.