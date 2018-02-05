Як Україна буде виконувати свої зобов'язання перед МВФ?
Дивися повний текст Артем Ковбель: час повертати борги.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:53
Артем Ковбель: час повертати борги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Артем Ковбель: час повертати борги.
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:53
Смысл статьи: как стране прожить без МВФовских SDR с помощью которых НБУ может напечатать гривну и за это нужно отдать реальные доллары?
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:14
Re: Артем Ковбель: час повертати борги
Сам дурню написав, сам же її і спростував.
Кредити МВФ треба віддати із ЗВР, там де вони і лежать. Зменшаться ЗВР чи ні - особливо ні на що не впливає, так як НБУ більше 0,5 млрд, на міжбанку, все одно не використовує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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