Про це повідомив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.
Дивися повний текст "Газпром" вирішив розірвати контракти з "Нафтогазом", щоб не платити нові штрафи за 2018 і 2019гг.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:56
"Газпром" вирішив розірвати контракти з "Нафтогазом",...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Газпром" вирішив розірвати контракти з "Нафтогазом", щоб не платити нові штрафи за 2018 і 2019гг.
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:56
"если, конечно же, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК “Нефтегаз Украины" - не смог сдержаться товарищ. природа берет свое...
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