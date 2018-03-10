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"Газпром" вирішив розірвати
контракти з "Нафтогазом",...

"Газпром" вирішив розірвати контракти з "Нафтогазом",...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:56

"Газпром" вирішив розірвати контракти з "Нафтогазом",...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Дивися повний текст "Газпром" вирішив розірвати контракти з "Нафтогазом", щоб не платити нові штрафи за 2018 і 2019гг.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:56

"если, конечно же, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК “Нефтегаз Украины" - не смог сдержаться товарищ. природа берет свое...
r_skrypnik
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