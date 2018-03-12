Про це повідомив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.
Дивися повний текст "Газпром" вирішив розірвати контракти з "Нафтогазом", щоб не платити нові штрафи за 2018 і 2019гг.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:56
"Газпром" вирішив розірвати контракти з "Нафтогазом",...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Газпром" вирішив розірвати контракти з "Нафтогазом", щоб не платити нові штрафи за 2018 і 2019гг.
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:56
"если, конечно же, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК “Нефтегаз Украины" - не смог сдержаться товарищ. природа берет свое...
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:16
Еще недавно Газпром заявлял , что транзит возможен, если будет хорошая цена. Сейчас решили расторгнуть контракты , хотя это не совсем так. Контракты рассчитаны до 2019 года и платить по ним придется , вот только продлять их не будут уже. Боюсь , что решение арбитража было " и нашим и вашим" - с одной стороны Нафтогаз получит 2 миллиарда с другой Газпром вероятно получил некую юридическую зацепку для законного расторжения контрактов.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:30
Все дуже просто, потрібно з самого початку сочинять і підписувать вміняємі контракти, а не нагинать партнерів. Вважаю що саме інтересне ще попереду, тож занімаєм міста, та запасаємось попкорном.
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:43
Мюллер для внутри россиянского потребления сказанул)) так сказать чтобы замазать проигрыш. А качать они будут и после 19 года.северный-2 не дадут построить. да и немцы вон сократят потребление газа и угля .
http://www.dw.com/ru/новое-правительство-меркель-не-обрадует-российский-тэк/a-42833841
реклама
|