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Гройсман звернувся до
правоохоронців для перевірки 4G...

Гройсман звернувся до правоохоронців для перевірки 4G...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:02

Гройсман звернувся до правоохоронців для перевірки 4G...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр хоче перевірити інформацію Олега Ляшка про порушення на конкурсі 4G, про що він написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Гройсман звернувся до правоохоронців для перевірки 4G конкурсу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:02

Это становится интересным. Кто-то тут недавно на говно исходил какая это перемога и как он лично конверты открывал и тут такое.
vitali_kalinin
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