Прем'єр-міністр хоче перевірити інформацію Олега Ляшка про порушення на конкурсі 4G, про що він написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Гройсман звернувся до правоохоронців для перевірки 4G конкурсу.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:02
Гройсман звернувся до правоохоронців для перевірки 4G...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман звернувся до правоохоронців для перевірки 4G конкурсу.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:02
Это становится интересным. Кто-то тут недавно на говно исходил какая это перемога и как он лично конверты открывал и тут такое.
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:32
похоже гройсману не отстегнули от этого конкурса, вот он и кипишится...
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