Про це за підсумками зустрічі з Ніною Южаніною повідомляють власники нерозмитнених авто.
Дивися повний текст Стало відомо, коли вирішиться доля закону про авто на єврономерах.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:23
Стало відомо, коли вирішиться доля закону про авто на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли вирішиться доля закону про авто на єврономерах.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:23
По моєму болтовня ніпрощо. Скоріше перевиберем цю владу, разом з парламентом. Якщо з розумом виберем, то і питання вирішим з б***.
Додано: Сер 14 бер, 2018 06:27
Решение этой проблемы снижение расстаможки до 100 эвро на все автомобили.И ПУСТЬ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ ЧТО ЭТИ ДЕНЬГИ ИДУТ НА ТО И НА ЭТО.ОНИ ИДУТ ПО КАРМАНАМ НЕКОТОРЫМ ДЕПУТАТАМ КОТОРЫЕ ЭТО КОНТРОЛИРУЮТ.
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