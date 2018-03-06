RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Отримую велику зарплату":
Луценко розповів, скільки...

"Отримую велику зарплату": Луценко розповів, скільки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:35

"Отримую велику зарплату": Луценко розповів, скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата генерального прокурора України Юрія Луценка за місяць становить 130-150 тисяч гривень.

Дивися повний текст "Отримую велику зарплату": Луценко розповів, скільки заробляє в ГПУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80753
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:35

Я радий за Юру, шкода що мої батьки, та багато інших пенсіонерівпенсіонерів неподіляють радості Юри та моєї радостірадості за нього.
Ikiten
 
Повідомлень: 285
З нами з: 17.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко повідомив, за скільки років китайці готові... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 01 гру, 2017 08:38
36 2315
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 17:47
myshapiton
"Газпром" вирішив розірвати контракти з "Нафтогазом",...
R2 » Вів 13 бер, 2018 15:56
2 74
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 17:30
Ikiten
Порошенко розповів, скільки мають намір інвестувати в...
R2 » Вів 06 бер, 2018 19:10
2 146
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 17:13
sal
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54469)
13.03.2018 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.