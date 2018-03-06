Зарплата генерального прокурора України Юрія Луценка за місяць становить 130-150 тисяч гривень.
Дивися повний текст "Отримую велику зарплату": Луценко розповів, скільки заробляє в ГПУ.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:35
"Отримую велику зарплату": Луценко розповів, скільки...
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Дивися повний текст "Отримую велику зарплату": Луценко розповів, скільки заробляє в ГПУ.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:35
Я радий за Юру, шкода що мої батьки, та багато інших пенсіонерівпенсіонерів неподіляють радості Юри та моєї радостірадості за нього.
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