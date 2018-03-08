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Голова Bank of America отримує
у 250 разів більше, ніж...

Голова Bank of America отримує у 250 разів більше, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:31

Голова Bank of America отримує у 250 разів більше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Головний виконавчий директор Bank of America Corp. Брайан Мойніхен отримує в 250 разів більше, ніж співробітники банку в середньому, повідомляється у звітності.

Дивися повний текст Голова Bank of America отримує у 250 разів більше, ніж середній співробітник, GE - у 157 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:31

вот он, оголтелый, нерегулируемый, почти либертарианский капитализм в одной статье. дарвин, каждому свое и апре муа хоть до луж в одном флаконе.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:51

Думаю наши "гос.банкиры" и прочие коболевы легко переплюнут американцев
Всё IMHO
Вкладчик1234
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