Голова Bank of America отримує у 250 разів більше, ніж...

Додано: Вів 13 бер, 2018 19:31

вот он, оголтелый, нерегулируемый, почти либертарианский капитализм в одной статье. дарвин, каждому свое и апре муа хоть до луж в одном флаконе.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!