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Голова Bank of America отримує
у 250 разів більше, ніж...

Голова Bank of America отримує у 250 разів більше, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:31

Голова Bank of America отримує у 250 разів більше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Головний виконавчий директор Bank of America Corp. Брайан Мойніхен отримує в 250 разів більше, ніж співробітники банку в середньому, повідомляється у звітності.

Дивися повний текст Голова Bank of America отримує у 250 разів більше, ніж середній співробітник, GE - у 157 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:31

вот он, оголтелый, нерегулируемый, почти либертарианский капитализм в одной статье. дарвин, каждому свое и апре муа хоть до луж в одном флаконе.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:51

Думаю наши "гос.банкиры" и прочие коболевы легко переплюнут американцев
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:04

Так это хоть частные компании в такой богатой стране как США. А посмотрите на государственные конторы в такой бедной стране как Украина. Руководитель государственного Нафтогаза получает 2,0 млн.грн. Да плюс премиальные выписывает по миллиону, да еще скорей всего масса выплат, которые вообще нигде не афишируется.Разница со среднестатистическим служащим будет побольше чем в США. Куда тому Bank of America и General Electric Co. вместе взятым.А Укрзализныця, а Минюст, а НБУ... Да и другие госконторы не слишком отстают в этом направлении.Обычный грабеж, узаконенный властью.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:52

  qazzax написав: Куда тому Bank of America и General Electric Co. вместе взятым.А Укрзализныця, а Минюст, а НБУ... Да и другие госконторы не слишком отстают в этом направлении.Обычный грабеж, узаконенный властью.



В НБУ зампред получает тысяч 200 гривен в месяц. что в 10 раз больше средней по НБУ.
В 10 ,а не в 137.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:34

Так и "средний сотрудник" на хорошую жизнь там может заработать
Moimir
 
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