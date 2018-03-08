Голова Bank of America отримує у 250 разів більше, ніж...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:38

  headshaker написав:
  cannabis_ua написав:
  yarg написав:В НБУ зампред получает тысяч 200 гривен в месяц. что в 10 раз больше средней по НБУ.
В 10 ,а не в 137.

Доход председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева по итогам 2016 года составил 19,3 млн грн.
Средняя заработная плата по Украине за 2016 год - 5188 грн.
Доход Коболева превышает доход среднестатистического украинца в 310 раз.


Сравнение производилось со средними доходами сотрудников компании, а не со средним доходом в стране. Подозреваю, что по Нафтогазу средний доход сотрудников будет несколько больше среднего по стране, ибо последний учитывает в т.ч. и доходы столь "продуктивных" работников, как вахтеры, консьержи, и прочие, отбывающие свое время за мин. зарплату. Можно поменять Коболева на случайно взятого консьержа. Последний будет несказанно рад, но не удивляйтесь, если после этого бардак в Нафтогазе дойдет до такого уровня, что теперешнии тарифы Вы будете вспоминать с глубокой тоской и неподдельным сожалением.

Я тосковать по Коболеву точно не буду. Можно было кухарку поставить главой Нафтогаза, результат не поменялся бы. А в чем его достижения?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:40

  yarg написав:
  cannabis_ua написав:
  yarg написав:В НБУ зампред получает тысяч 200 гривен в месяц. что в 10 раз больше средней по НБУ.
В 10 ,а не в 137.

Доход председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева по итогам 2016 года составил 19,3 млн грн.
Средняя заработная плата по Украине за 2016 год - 5188 грн.
Доход Коболева превышает доход среднестатистического украинца в 310 раз.


Бывает и такое. В чем ужас ?

Ужас в тарифах на газ. Ужас то что это госпредприятие. Ужас что "у нас война", "затянем пояса" "военный сбор" "в бюджете нет денег"...
Платите людишки на зарплату Коболеву.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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