Голова Bank of America отримує у 250 разів більше, ніж...

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yarg написав:В НБУ зампред получает тысяч 200 гривен в месяц. что в 10 раз больше средней по НБУ. В 10 ,а не в 137.
Доход председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева по итогам 2016 года составил 19,3 млн грн. Средняя заработная плата по Украине за 2016 год - 5188 грн. Доход Коболева превышает доход среднестатистического украинца в 310 раз.
Сравнение производилось со средними доходами сотрудников компании, а не со средним доходом в стране. Подозреваю, что по Нафтогазу средний доход сотрудников будет несколько больше среднего по стране, ибо последний учитывает в т.ч. и доходы столь "продуктивных" работников, как вахтеры, консьержи, и прочие, отбывающие свое время за мин. зарплату. Можно поменять Коболева на случайно взятого консьержа. Последний будет несказанно рад, но не удивляйтесь, если после этого бардак в Нафтогазе дойдет до такого уровня, что теперешнии тарифы Вы будете вспоминать с глубокой тоской и неподдельным сожалением.
Я тосковать по Коболеву точно не буду. Можно было кухарку поставить главой Нафтогаза, результат не поменялся бы. А в чем его достижения?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
yarg написав:В НБУ зампред получает тысяч 200 гривен в месяц. что в 10 раз больше средней по НБУ. В 10 ,а не в 137.
Доход председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева по итогам 2016 года составил 19,3 млн грн. Средняя заработная плата по Украине за 2016 год - 5188 грн. Доход Коболева превышает доход среднестатистического украинца в 310 раз.
Бывает и такое. В чем ужас ?
Ужас в тарифах на газ. Ужас то что это госпредприятие. Ужас что "у нас война", "затянем пояса" "военный сбор" "в бюджете нет денег"... Платите людишки на зарплату Коболеву.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.