Про це в інтерв’ю заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" .
Дивися повний текст Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає – Коболєв.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:34
Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає – Коболєв.
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:34
по крайней мере поведение газпрома намного прогнозируемей по сравнению с нафтогазом...
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:37
Молодое дарование решило попугать европейцев
back in USSR
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