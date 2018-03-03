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Після побудови Nord Stream 2
газ для Європи подорожчає –...

Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:34

Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв’ю заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" .

Дивися повний текст Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає – Коболєв.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:34

по крайней мере поведение газпрома намного прогнозируемей по сравнению с нафтогазом...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:37

  R2 написав:Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає – Коболєв


Молодое дарование решило попугать европейцев
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slavek
 
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