Про це в інтерв’ю заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" .
Дивися повний текст Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає – Коболєв.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:34
Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає – Коболєв.
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:34
по крайней мере поведение газпрома намного прогнозируемей по сравнению с нафтогазом...
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:37
Молодое дарование решило попугать европейцев
back in USSR
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:49
Мне кажется или только что Коболев сказал что проклятый газпром продает газ по заниженной цене и реально цена должна быть выше?
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:58
да ладно....
опозорились проиграв суд , потом не выполняя его решение , потом поиграли в газовую войну , потом проиграли... Это типа "надежный и прогнозируемый поставщик" ? Лошок на передержке этот ваш газпром...
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:59
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:27
Ставицкий рассказал, как 10 годков тому подсунули Украине грабительский контракт даже по $50, как несчастным в Беларуси!
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:40
Бедняги европейцы, сами посчитать ничего не могут, предвидеть последствия сами не могут, кто уж им подскажет как ни Коболев, уже 15 лет не вылазищий из вечно убыточной , насквозь коррупционной компании Нафтогаз.
И да, я помню такие же песни были перед постройкой СП1. Кто расскажет как недовольны немцы этим трубопроводом?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:44
подсунули. А юля подписала. Так и покупали как дурачки вдвое дороже чем европа...
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:00
Он на полном серьезе считает, что после его слов Европа испугается и откажется от СП2, а заодно и от СП1?
Европейцы уверуют, устыдятся своей расточительности и приползут на коленях к гетьману Нафтогаза, чтобы все им правильно посчитал, за что получат в вечное пользование магический калькулятор Коболева с декоммунизированной таблицей умножения. Аминь
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