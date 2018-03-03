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Після побудови Nord Stream 2
газ для Європи подорожчає –...

Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:34

Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв’ю заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" .

Дивися повний текст Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає – Коболєв.
R2
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по крайней мере поведение газпрома намного прогнозируемей по сравнению с нафтогазом...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:37

  R2 написав:Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає – Коболєв


Молодое дарование решило попугать европейцев
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:49

Мне кажется или только что Коболев сказал что проклятый газпром продает газ по заниженной цене и реально цена должна быть выше?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:58

  Cler написав:по крайней мере поведение газпрома намного прогнозируемей по сравнению с нафтогазом...


да ладно....
опозорились проиграв суд , потом не выполняя его решение , потом поиграли в газовую войну , потом проиграли... Это типа "надежный и прогнозируемый поставщик" ? Лошок на передержке этот ваш газпром...
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:59

  slavek написав:
  R2 написав:Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає – Коболєв


Молодое дарование решило попугать европейцев


не такой уж путлер и молодой. почти 70 годочков....
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:27

  vitali_kalinin написав:Мне кажется или Коболев сказал что проклятый газпром продает газ по заниженной цене и реально цена должна быть выше?

Ставицкий рассказал, как 10 годков тому подсунули Украине грабительский контракт даже по $50, как несчастным в Беларуси!
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:40

Бедняги европейцы, сами посчитать ничего не могут, предвидеть последствия сами не могут, кто уж им подскажет как ни Коболев, уже 15 лет не вылазищий из вечно убыточной , насквозь коррупционной компании Нафтогаз.

И да, я помню такие же песни были перед постройкой СП1. Кто расскажет как недовольны немцы этим трубопроводом?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:44

  antonivs3 написав:
  vitali_kalinin написав:Мне кажется или Коболев сказал что проклятый газпром продает газ по заниженной цене и реально цена должна быть выше?

Ставицкий рассказал, как 10 годков тому подсунули Украине грабительский контракт даже по $500, как несчастным в Беларуси!


подсунули. А юля подписала. Так и покупали как дурачки вдвое дороже чем европа...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:00

Он на полном серьезе считает, что после его слов Европа испугается и откажется от СП2, а заодно и от СП1?
Европейцы уверуют, устыдятся своей расточительности и приползут на коленях к гетьману Нафтогаза, чтобы все им правильно посчитал, за что получат в вечное пользование магический калькулятор Коболева с декоммунизированной таблицей умножения. Аминь
antey1969
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