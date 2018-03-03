Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...

Додано: Вів 13 бер, 2018 21:40

Бедняги европейцы, сами посчитать ничего не могут, предвидеть последствия сами не могут, кто уж им подскажет как ни Коболев, уже 15 лет не вылазищий из вечно убыточной , насквозь коррупционной компании Нафтогаз.



И да, я помню такие же песни были перед постройкой СП1. Кто расскажет как недовольны немцы этим трубопроводом?