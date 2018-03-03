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Після побудови Nord Stream 2
газ для Європи подорожчає –...

Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:01

  antey1969 написав:Он на полном серьезе считает, что после его слов Европа испугается и откажется от СП2, а заодно и от СП1?
Европейцы уверуют, устыдятся своей расточительности и приползут на коленях к гетьману Нафтогаза, чтобы все им правильно посчитал, за что получат в вечное пользование магический калькулятор Коболева с декоммунизированной таблицей умножения. Аминь


Аминькайте дальше. :D
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/merkel-podpisala-plan-otkaza-ot-rossiyskogo-gaza-1018644765
Как сообщает Deutsche Welle, согласно плану Меркель, в ближайшие 12 лет доля солнца, ветра и биомассы в выработке электроэнергии в ФРГ должна быть увеличена вдвое. Уже сейчас возобновляемые источники обеспечивают 33% энергопотребления, а к 2030-му этот показатель должен вырасти до 66%.
В ближайшие 2 года мощности ветропарков и солнечных батарей планируется нарастить на 8 гигаватт, что эквивалентно строительству 7-8 атомных станций.

Первыми под удар попадут российские угольщики, для которых Германия - 8-й по размеру экспортный рынок. До конца года правительство ФРГ ставит задачу выработать план полного отказа от угольных электростанций. Наиболее старые и вредные с точки зрения выброса углекислого газа начнут закрываться уже с 2019 года.
Следующей "под нож" пойдет газовая генерация, которая сейчас обеспечивает 12% энергобаланса ФРГ. Вопреки надеждам "Газпрома", который рассчитывает на рост потребностей Европы в электроэнергии, Берлин намерен сократить ее выработку вдвое к 2050 году за счет "энергосбережения и повышение энергоэффективности во всех сферах жизни".

О развитии газового сотрудничества с Россией, в том числе строительстве трубопровода Nord Stream 2 в плане Меркель нет ни слова. Наоборот, согласно документу, Германия ставит целью диверсифицировать источники поставок.


Опять доигрались рашисты со своими великодержавными понтами. Никогда такого не было и вот опять?
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:03

  yarg написав:
  Cler написав:по крайней мере поведение газпрома намного прогнозируемей по сравнению с нафтогазом...

да ладно....
опозорились проиграв суд , потом не выполняя его решение , потом поиграли в газовую войну , потом проиграли... Это типа "надежный и прогнозируемый поставщик" ? Лошок на передержке этот ваш газпром...

посмотрим после 2019 выиграла украина или проиграла...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 00:35

  Cler написав:
  yarg написав:
  Cler написав:по крайней мере поведение газпрома намного прогнозируемей по сравнению с нафтогазом...

да ладно....
опозорились проиграв суд , потом не выполняя его решение , потом поиграли в газовую войну , потом проиграли... Это типа "надежный и прогнозируемый поставщик" ? Лошок на передержке этот ваш газпром...

посмотрим после 2019 выиграла украина или проиграла...


та уже видим. газ у рашки не покупаем с 2015 года и небо на землю не упало.
и 500 долларов за 1000 кубов (как при яныке) платить не приходится. покупаем по 250.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 00:56

Re: Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –

Ага видишь. при Яныке платили 0.7 грн куб , а щас 7. В чем фокус? :mrgreen: ещё напиши что нефть покупаем по 60, а не 110 из-за Яныка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 01:09

Re: Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –

помимо подписания Меркель плана об отказе от российского газа , из британии россии светит очередня вундервафля :



в общем раше скоро будет ни до сп-1 ни до сп-2
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