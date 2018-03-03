Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...

Он на полном серьезе считает, что после его слов Европа испугается и откажется от СП2, а заодно и от СП1?Европейцы уверуют, устыдятся своей расточительности и приползут на коленях к гетьману Нафтогаза, чтобы все им правильно посчитал, за что получат в вечное пользование магический калькулятор Коболева с декоммунизированной таблицей умножения. Аминь

Как сообщает Deutsche Welle, согласно плану Меркель, в ближайшие 12 лет доля солнца, ветра и биомассы в выработке электроэнергии в ФРГ должна быть увеличена вдвое. Уже сейчас возобновляемые источники обеспечивают 33% энергопотребления, а к 2030-му этот показатель должен вырасти до 66%.

В ближайшие 2 года мощности ветропарков и солнечных батарей планируется нарастить на 8 гигаватт, что эквивалентно строительству 7-8 атомных станций.



Первыми под удар попадут российские угольщики, для которых Германия - 8-й по размеру экспортный рынок. До конца года правительство ФРГ ставит задачу выработать план полного отказа от угольных электростанций. Наиболее старые и вредные с точки зрения выброса углекислого газа начнут закрываться уже с 2019 года.

Следующей "под нож" пойдет газовая генерация, которая сейчас обеспечивает 12% энергобаланса ФРГ. Вопреки надеждам "Газпрома", который рассчитывает на рост потребностей Европы в электроэнергии, Берлин намерен сократить ее выработку вдвое к 2050 году за счет "энергосбережения и повышение энергоэффективности во всех сферах жизни".



О развитии газового сотрудничества с Россией, в том числе строительстве трубопровода Nord Stream 2 в плане Меркель нет ни слова . Наоборот, согласно документу, Германия ставит целью диверсифицировать источники поставок.