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Після побудови Nord Stream 2
газ для Європи подорожчає –...

Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:58

Re: Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –

  sal написав:В то же время цены на спотовом рынке, по которым страна в настоящее время покупает газ в Европе – от 250-300 до 500 долларов.

Ми основні закупівлі робимо влітку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:00

Re: слова

  ceba написав:в реальности потребление газа в ЕС только растет. С постройкой СП-2 цена газа для Украины вырастет, она вырастет для Украины и без СП-2. Прикрути,как не крути.

Вчера неизвестные школьники в балаклавах из нац.дружинников написали на трубе ГТС Украины краской - "Стоп Газпром".
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:03

  sal написав:
  ceba написав:в реальности потребление газа в ЕС только растет. С постройкой СП-2 цена газа для Украины вырастет, она вырастет для Украины и без СП-2. Прикрути,как не крути.

Вчера неизвестные школьники в балаклавах из нац.дружинников написали на трубе ГТС Украины краской - "Стоп Газпром".

Это из" новостей ДНР"? :) сиешались в кучу школьники, дружинники, балаклавы,распятые мальчики...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:10

Re: після побудови

  yarg написав:разница бралась типа из воздуха. доверчивый , шоле ?
Вот ты сейчас и отдаеш долги нафтогаза за то время , когда платил

  yarg написав:видим. газ у рашки не покупаем с 2015 года и небо

Никому ничего не отдаем.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:18

Re: газ для Украины

  lapay написав:основні закупівлі робимо влітку

“Нафтогаз Украины” решил срочно покупать газ у польской компании PGNiG после отказа российского ПАО “Газпром” совершать поставки газа в Украину.
  Davidoff написав:Никогда такого не было и вот опять
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:20

  ceba написав:Это все слова о перспективе до 2050. А в реальности потребление газа в ЕС только растет. С постройкой СП-2 цена газа для Украины вырастет, она вырастет для Украины и без СП-2. Прикрути,как не крути.

Поки що, найбільша ціна яку ми платили - це "братська" за часів найбільшої дружби з РФ.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:21

Re: Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –

  sal написав:“Нафтогаз Украины” решил срочно покупать газ у польской компании PGNiG после отказа российского ПАО “Газпром” совершать поставки газа в Украину.

Об'єми, сестра, об'єми?! :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:40

Re: наци

  yarg написав:из" новостей ДНР"? сиешались в кучу школьники, дружинники, балаклавы,распятые

Это с майдана. колонной
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:00

Re: Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –

Кобелев даже матчасть плохо знает Газпром занимет только треть рынка газа в ЕС, примерно столько же сколько и Норвегия: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics ... rtners.png
Это конечно немало, но никак не доминирование, после постройки СП-2 для Европы, а главное для Германии которая там рулит, ничего особо не изменится, а вот "пэреможцям" жить будет веселей, так что это последние попытки навешать лапшу на уши лохторату внутри страны, который успешно хавает басни об "остаточном прощавай" и полной "энергонезависимости" от токсичного российского газа.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:14

Re: это из

  yanyura написав:О Коболеве:
С 2008 по 2010 годы занимал должность советника председателя правления Компании. На последних двух должностях участвовал в многочисленных переговорах с ОАО «Газпром».
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