Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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ceba написав:Это все слова о перспективе до 2050. А в реальности потребление газа в ЕС только растет. С постройкой СП-2 цена газа для Украины вырастет, она вырастет для Украины и без СП-2. Прикрути,как не крути.
Поки що, найбільша ціна яку ми платили - це "братська" за часів найбільшої дружби з РФ.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
Кобелев даже матчасть плохо знает Газпром занимет только треть рынка газа в ЕС, примерно столько же сколько и Норвегия: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics ... rtners.png Это конечно немало, но никак не доминирование, после постройки СП-2 для Европы, а главное для Германии которая там рулит, ничего особо не изменится, а вот "пэреможцям" жить будет веселей, так что это последние попытки навешать лапшу на уши лохторату внутри страны, который успешно хавает басни об "остаточном прощавай" и полной "энергонезависимости" от токсичного российского газа.