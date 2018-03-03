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Після побудови Nord Stream 2
газ для Європи подорожчає –...

Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:16

Коболев уже не знает, что ещё придумать. Ну не пугаются европейцы и все тут. Газпром в очередной раз побил свой рекорд по экспорту газа. Экономика в ЕС растет, промышленность растет - потребление газа растет. И совсем противоположная ситуация в украине. Коболеву вместо взглядов и придумывания проблем в ЕС, следовалобы взглянуть на проблемы Украины.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:17

  yarg написав:та уже видим. газ у рашки не покупаем с 2015 года и небо на землю не упало.
и 500 долларов за 1000 кубов (как при яныке) платить не приходится. покупаем по 250.

а можете назвать когда украина покупала газ у россии по 500 долларов за 1000 кубов? зачем же так нагло врать?...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:19

Re: бак

  yanyura написав:И о Витренко
Юрий Витренко принял участие в подписании невыгодного для Украины газового контракта с «Газпромом» в 2009 году. Его роль состояла в том, чтобы просчитать адекватную стоимость газа и продумать все условия сделки.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:20

  Cler написав:
  yarg написав:та уже видим. газ у рашки не покупаем с 2015 года и небо на землю не упало.
и 500 долларов за 1000 кубов (как при яныке) платить не приходится. покупаем по 250.

а можете назвать когда украина покупала газ у россии по 500 долларов за 1000 кубов? зачем же так нагло врать?...


Все время при яныке. Платили за дружбу....
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:21

  cccp30000 написав:Коболев уже не знает, что ещё придумать. Ну не пугаются европейцы и все тут. Газпром в очередной раз побил свой рекорд по экспорту газа. Экономика в ЕС растет, промышленность растет - потребление газа растет. И совсем противоположная ситуация в украине. Коболеву вместо взглядов и придумывания проблем в ЕС, следовалобы взглянуть на проблемы Украины.


пересказываете фантазии "безумной бензоколонки" ? А зачем ? они и сами в это уже верить перестали , это их пропаганда 10-летней давности же....
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:23

  Cler написав:
  yarg написав:та уже видим. газ у рашки не покупаем с 2015 года и небо на землю не упало.
и 500 долларов за 1000 кубов (как при яныке) платить не приходится. покупаем по 250.

а можете назвать когда украина покупала газ у россии по 500 долларов за 1000 кубов? зачем же так нагло врать?...
Ах чуть чуть не дотянул до 500. Ну звыняйтэ :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:25

Re: Stream 2

  lapay написав:Ми основні закупівлі робимо влітку.

  yarg написав:пересказываете фантазии "безумной бензоколонки" ? А зачем ? они и сами в это уже верить перестали , это их пропаганда
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:27

  otg написав:
  Cler написав:
  yarg написав:та уже видим. газ у рашки не покупаем с 2015 года и небо на землю не упало.
и 500 долларов за 1000 кубов (как при яныке) платить не приходится. покупаем по 250.

а можете назвать когда украина покупала газ у россии по 500 долларов за 1000 кубов? зачем же так нагло врать?...
Ах чуть чуть не дотянул до 500. Ну звыняйтэ :)


действительно не переживайте скоро дотянут, за "дружбу" с Польшей и остальными тоже надо будет платить :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:31

  sal написав:
  lapay написав:Ми основні закупівлі робимо влітку.

  yarg написав:пересказываете фантазии "безумной бензоколонки" ? А зачем ? они и сами в это уже верить перестали , это их пропаганда


и какой вывод из этих двух цитат ?
своих мыслей нет ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:32

  antikkristall написав:
действительно не переживайте скоро дотянут, за "дружбу" с Польшей и остальными тоже надо будет платить :)
Да не, дружба здесь не при чем. С Европой только коммерция, с РФ та сама "дружба".
otg
 
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