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Після побудови Nord Stream 2
газ для Європи подорожчає –...

Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:32

  antikkristall написав:
действительно не переживайте скоро дотянут, за "дружбу" с Польшей и остальными тоже надо будет платить :)


нам эта дружба не особо нужна. Это мы им нужны.
Ну и да , роль газа и нефти в экономике стремительно снижается , так что все эти газосрачи скоро отомрут сами собой. Так что расслабляйтесь :D
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:33

Re: действительно

  antikkristall написав:переживайте скоро дотянут, за "дружбу" с Польшей и остальными тоже надо будет платить

Украина на протяжении последних 500 дней не покупает газ у Российской Федерации. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления с официальной речью.
и не будет покупать больше никогда
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:34

Re: Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –

  cccp30000 написав:Экономика в ЕС растет, промышленность растет - потребление газа растет. И совсем противоположная ситуация в украине. Коболеву вместо взглядов и придумывания проблем в ЕС, следовалобы взглянуть на проблемы Украины.

https://lb.ua/economics/2016/09/28/3462 ... ezhdu.html
В 2011-14 годах произошло существенное сокращение потребления природного газа в странах ЕС (около 28%), что отрицательно сказалось на объемах экспорта «Газпрома». Кроме того, в этот период началось снижение цен на газ, а в 2014 г. произошел мировой обвал цен на энергоносители. Долгосрочные контракты не застраховали «Газпром» от необходимости снижения цен на поставляемый газ. Отсутствие гибкого механизма реагирования на ценовые колебания вынудило клиентов "Газпрома" решать вопросы снижения контрактных цен в судебных арбитражах. Так, за период с 2009 по 2015 годы контракты были пересмотрены 75 раз. (см. исследование по европейскому газовому рынку). В результате, например, в 2015 году "Газпром" на поставках газа в Европу заработал на 33% меньше, чем в 2013 году, при этом физические объемы экспорта были на 4% больше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:34

  mju написав:
  ceba написав:Это все слова о перспективе до 2050. А в реальности потребление газа в ЕС только растет. С постройкой СП-2 цена газа для Украины вырастет, она вырастет для Украины и без СП-2. Прикрути,как не крути.

Поки що, найбільша ціна яку ми платили - це "братська" за часів найбільшої дружби з РФ.

Самая большая это сейчас у Польши. Докерувались.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:35

Re: ну и да

  yarg написав:роль газа и нефти в экономике стремительно снижается , так что все эти газосрачи скоро отомрут сами собой. Так что расслабляйтесь

Евросоюз начал интенсивно скупать украинский горох!
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:37

  sal написав:
  yarg написав:роль газа и нефти в экономике стремительно снижается , так что все эти газосрачи скоро отомрут сами собой. Так что расслабляйтесь

Евросоюз начал интенсивно скупать украинский горох!

Твою ж дивизию... Чем же мы без гороха будем ГТС наполнять в 2020м? :oops:
antey1969
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