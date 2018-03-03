Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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cccp30000 написав:Экономика в ЕС растет, промышленность растет - потребление газа растет. И совсем противоположная ситуация в украине. Коболеву вместо взглядов и придумывания проблем в ЕС, следовалобы взглянуть на проблемы Украины.
В 2011-14 годах произошло существенное сокращение потребления природного газа в странах ЕС (около 28%), что отрицательно сказалось на объемах экспорта «Газпрома». Кроме того, в этот период началось снижение цен на газ, а в 2014 г. произошел мировой обвал цен на энергоносители. Долгосрочные контракты не застраховали «Газпром» от необходимости снижения цен на поставляемый газ. Отсутствие гибкого механизма реагирования на ценовые колебания вынудило клиентов "Газпрома" решать вопросы снижения контрактных цен в судебных арбитражах. Так, за период с 2009 по 2015 годы контракты были пересмотрены 75 раз. (см. исследование по европейскому газовому рынку). В результате, например, в 2015 году "Газпром" на поставках газа в Европу заработал на 33% меньше, чем в 2013 году, при этом физические объемы экспорта были на 4% больше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ceba написав:Это все слова о перспективе до 2050. А в реальности потребление газа в ЕС только растет. С постройкой СП-2 цена газа для Украины вырастет, она вырастет для Украины и без СП-2. Прикрути,как не крути.
Поки що, найбільша ціна яку ми платили - це "братська" за часів найбільшої дружби з РФ.