Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Додано: Сер 14 бер, 2018 11:52
yanyura написав: yarg написав: antonivs3 написав:
Ставицкий рассказал, как 10 годков тому подсунули Украине грабительский контракт даже по
$500
, как несчастным в Беларуси!
подсунули. А юля подписала. Так и покупали как дурачки вдвое дороже чем европа...
А вот это уже называется умышленная фальсификация, подделка. За такое в приличном обществе сразу бьют по морде лица.
Оригинал:
antonivs3 написав: vitali_kalinin написав:
Мне кажется или Коболев сказал что проклятый газпром продает газ по заниженной цене и реально цена должна быть выше?
Ставицкий рассказал, как 10 годков тому подсунули Украине грабительский контракт даже по
$50
, как несчастным в Беларуси!
Я думал у Вас опечатка.
А Вы эту глупость всерьез написали ?
Белоруссия покупает не по 50 , а по 130-140 долларов.
https://news.tut.by/economics/534030.html
и это при том , что они же вместе называются "союзное государство".
А нам - дешевле 400 не предлагали
https://news.finance.ua/ru/news/-/29276 ... o-ili-malo
yarg
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