RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Після побудови Nord Stream 2
газ для Європи подорожчає –...

Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:52

  yanyura написав:
  yarg написав:
  antonivs3 написав:Ставицкий рассказал, как 10 годков тому подсунули Украине грабительский контракт даже по $500, как несчастным в Беларуси!


подсунули. А юля подписала. Так и покупали как дурачки вдвое дороже чем европа...

А вот это уже называется умышленная фальсификация, подделка. За такое в приличном обществе сразу бьют по морде лица.

Оригинал:
  antonivs3 написав:
  vitali_kalinin написав:Мне кажется или Коболев сказал что проклятый газпром продает газ по заниженной цене и реально цена должна быть выше?

Ставицкий рассказал, как 10 годков тому подсунули Украине грабительский контракт даже по $50, как несчастным в Беларуси!



Я думал у Вас опечатка.
А Вы эту глупость всерьез написали ?
Белоруссия покупает не по 50 , а по 130-140 долларов.
https://news.tut.by/economics/534030.html
и это при том , что они же вместе называются "союзное государство".
А нам - дешевле 400 не предлагали
https://news.finance.ua/ru/news/-/29276 ... o-ili-malo
yarg
 
Повідомлень: 18375
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3595 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Корпорація "Богдан" виходить на ринок Західної Європи
R2 » Пон 12 бер, 2018 14:51
5 153
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 17:44
antey1969
Україна в суботу наростила імпорт газу з Європи в... 1, 2
R2 » Суб 03 бер, 2018 12:34
10 557
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 23:18
spread
Транзиту російського газу до Європи нічого не загрожує -...
R2 » П'ят 02 бер, 2018 18:12
2 204
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 бер, 2018 20:38
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.