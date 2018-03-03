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Після побудови Nord Stream 2
газ для Європи подорожчає –...

Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:52

  yanyura написав:
  yarg написав:
  antonivs3 написав:Ставицкий рассказал, как 10 годков тому подсунули Украине грабительский контракт даже по $500, как несчастным в Беларуси!


подсунули. А юля подписала. Так и покупали как дурачки вдвое дороже чем европа...

А вот это уже называется умышленная фальсификация, подделка. За такое в приличном обществе сразу бьют по морде лица.

Оригинал:
  antonivs3 написав:
  vitali_kalinin написав:Мне кажется или Коболев сказал что проклятый газпром продает газ по заниженной цене и реально цена должна быть выше?

Ставицкий рассказал, как 10 годков тому подсунули Украине грабительский контракт даже по $50, как несчастным в Беларуси!



Я думал у Вас опечатка.
А Вы эту глупость всерьез написали ?
Белоруссия покупает не по 50 , а по 130-140 долларов.
https://news.tut.by/economics/534030.html
и это при том , что они же вместе называются "союзное государство".
А нам - дешевле 400 не предлагали
https://news.finance.ua/ru/news/-/29276 ... o-ili-malo
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:24

  yarg написав:
  Cler написав:когда конкретно? насколько мне известно такая цена существует только в ваших фантазиях...

читайте первоисточники - Дмитрий Марунич "Моя работа в Нафтогазе" страница 69 .

с таким же успехом можете посоветовать читать любую беллетристрику, но от этого цены газа в 500 долларов чудным образом не появится...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:42

Интересно, а кто не использует методы устранения конкурентов? Например США ввели пошлины, что бы исключить конкурентов на рынке металла, или для Украины ввели смешные беспошлинные квоты на конкурентные в структуре ее производства товары.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:53

Кто не борется с конкурентами - тот ....
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:53

  Cler написав:
  yarg написав:
  Cler написав:когда конкретно? насколько мне известно такая цена существует только в ваших фантазиях...

читайте первоисточники - Дмитрий Марунич "Моя работа в Нафтогазе" страница 69 .

с таким же успехом можете посоветовать читать любую беллетристрику, но от этого цены газа в 500 долларов чудным образом не появится...

Ну не 500, а 426 в 2012
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:58

Если представить, что Коболев представляет интересы США по поставкам сжиженного газа в Европу, то его заявление это тоже борьба с конкурентами. Для Украины же поставки сжиженного газа не выгодны, а стоимость транзита, через ГТС Украины может быть очень даже конкурента.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:03

  nik1 написав:Если представить, что Коболев представляет интересы США по поставкам сжиженного газа в Европу, то его заявление это тоже борьба с конкурентами. Для Украины же поставки сжиженного газа не выгодны, а стоимость транзита, через ГТС Украины может быть очень даже конкурента.

Легше уявити, що Путя агент CIA.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:04

Re: Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –

привезут спг из сша транзита не будет построят сп2 транзита не будет. не построят сп2 транзита не будет (все к 20му году) каким боком тут нафтогаз и Украина? да у газпрем выходов валом в Китай достроят силу Сибири в Турцию да и 2 завода по спг. коболев работать надо а не пустобрехом быть.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:07

otg Я смотрю с пенсионерами в Украине уже все вопросы порешал (на кладбище отправил) и на международный уровень вышел? Просто многостаночник. :mrgreen:
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