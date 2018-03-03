Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Интересно, а кто не использует методы устранения конкурентов? Например США ввели пошлины, что бы исключить конкурентов на рынке металла, или для Украины ввели смешные беспошлинные квоты на конкурентные в структуре ее производства товары.
Если представить, что Коболев представляет интересы США по поставкам сжиженного газа в Европу, то его заявление это тоже борьба с конкурентами. Для Украины же поставки сжиженного газа не выгодны, а стоимость транзита, через ГТС Украины может быть очень даже конкурента.
nik1 написав:Если представить, что Коболев представляет интересы США по поставкам сжиженного газа в Европу, то его заявление это тоже борьба с конкурентами. Для Украины же поставки сжиженного газа не выгодны, а стоимость транзита, через ГТС Украины может быть очень даже конкурента.
Легше уявити, що Путя агент CIA.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
привезут спг из сша транзита не будет построят сп2 транзита не будет. не построят сп2 транзита не будет (все к 20му году) каким боком тут нафтогаз и Украина? да у газпрем выходов валом в Китай достроят силу Сибири в Турцию да и 2 завода по спг. коболев работать надо а не пустобрехом быть.
Подкуп чиновников наиболее опасный вид борьбы с конкурентами. Почему идет постоянно речь о закупках трамваев, электричек и прочего за рубежом? Так зарубежные производители борются с украинскими конкурентами.