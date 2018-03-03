Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...

Додано: Сер 14 бер, 2018 14:45

Контрактная цена на газ для Беларуси в четвертом квартале 2009 года составляла 121,98 доллара за тысячу кубометров против 115,25 доллара в третьем квартале.

А нам - дешевле 400 не предлагали

Как менялась цена российского газа для Украины на протяжении 24 лет?

1. Даже если вы считаете, что в посте автора "опечатка", это не дает вам никакого права исправлять его сообщение. На это не идут даже модераторы или администраторы. Вы лишь можете в своем посте указать, что, по вашему мнению, у такого-то опечатка.Можете привести хоть один пример, чтобыилив своих постах изменяли посты пользователей? Нет, т.к. они порядочные люди и на подлоги не идут. И это у вас не единственный случай. Точно так вы дописывали свои слова и в мои посты.2. По цене газа для Беларуси и Украины.написал о цене газа "10 годков тому", вы в ответ приводите данные за 2017-й. В 2009-м цена была ниже, хотя и не по $50:Вы же, в своем посте извратили его сообщение, увеличив в 4 раза стоимость газа для Беларуси по сравнению с реальной.Дешевле 400 было с 1992 по 2011 и в 2015-2016 гг.Таблица -