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Після побудови Nord Stream 2
газ для Європи подорожчає –...

Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:45

yarg
1. Даже если вы считаете, что в посте автора "опечатка", это не дает вам никакого права исправлять его сообщение. На это не идут даже модераторы или администраторы. Вы лишь можете в своем посте указать, что, по вашему мнению, у такого-то опечатка.
Можете привести хоть один пример, чтобы Faceless или дядя Caша в своих постах изменяли посты пользователей? Нет, т.к. они порядочные люди и на подлоги не идут. И это у вас не единственный случай. Точно так вы дописывали свои слова и в мои посты.

2. По цене газа для Беларуси и Украины. antonivs3 написал о цене газа "10 годков тому", вы в ответ приводите данные за 2017-й. В 2009-м цена была ниже, хотя и не по $50:
Контрактная цена на газ для Беларуси в четвертом квартале 2009 года составляла 121,98 доллара за тысячу кубометров против 115,25 доллара в третьем квартале.

https://news.tut.by/economics/161185.html
Вы же, в своем посте извратили его сообщение, увеличив в 4 раза стоимость газа для Беларуси по сравнению с реальной.

А нам - дешевле 400 не предлагали

Дешевле 400 было с 1992 по 2011 и в 2015-2016 гг.
Как менялась цена российского газа для Украины на протяжении 24 лет?

https://ru.slovoidilo.ua/2016/02/12/inf ... nii-24-let
Таблица - https://media.slovoidilo.ua/media/infog ... origin.jpg
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:12

  Molchyn написав:otg Я смотрю с пенсионерами в Украине уже все вопросы порешал (на кладбище отправил) и на международный уровень вышел? Просто многостаночник. :mrgreen:
Да нет отг просто не любит шариковых подобных вам. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:16

  yanyura написав:yarg
1. Даже если вы считаете, что в посте автора "опечатка", это не дает вам никакого права исправлять его сообщение. На это не идут даже модераторы или администраторы. Вы лишь можете в своем посте указать, что, по вашему мнению, у такого-то опечатка.
Можете привести хоть один пример, чтобы Faceless или дядя Caша в своих постах изменяли посты пользователей? Нет, т.к. они порядочные люди и на подлоги не идут. И это у вас не единственный случай. Точно так вы дописывали свои слова и в мои посты.

2. По цене газа для Беларуси и Украины. antonivs3 написал о цене газа "10 годков тому", вы в ответ приводите данные за 2017-й. В 2009-м цена была ниже, хотя и не по $50:
Контрактная цена на газ для Беларуси в четвертом квартале 2009 года составляла 121,98 доллара за тысячу кубометров против 115,25 доллара в третьем квартале.

https://news.tut.by/economics/161185.html
Вы же, в своем посте извратили его сообщение, увеличив в 4 раза стоимость газа для Беларуси по сравнению с реальной.

А нам - дешевле 400 не предлагали

Дешевле 400 было с 1992 по 2011 и в 2015-2016 гг.
Как менялась цена российского газа для Украины на протяжении 24 лет?

https://ru.slovoidilo.ua/2016/02/12/inf ... nii-24-let
Таблица - https://media.slovoidilo.ua/media/infog ... origin.jpg


1 - я не модератор. И делаю с сообщениями все что хочу.
2 - ну да... если вспомнить 1992 год то можно много к чему дофантазироватся.
Но суть не меняется.
- Белоруссии газа по 50 не давали и не предлагали.
- Мы не Белоруссия и нам не предлагали такой цены как им.

Против этого есть что возразить ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:20

  Faceless написав:
  Cler написав:
  yarg написав:читайте первоисточники - Дмитрий Марунич "Моя работа в Нафтогазе" страница 69 .

с таким же успехом можете посоветовать читать любую беллетристрику, но от этого цены газа в 500 долларов чудным образом не появится...

Ну не 500, а 426 в 2012

если вы посмотрите предисторию этого вопроса, то даже в этих 426 долларах (что однозначно меньше 500) виноват не столько янык сколько ющенко, у которого руки чесались что бы что-то поиметь на газовых схемах и если бы не его жадность, то по крайней крайней мере до 2017 года у украины был шанс получать газ по 50 долларов...
Cler
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