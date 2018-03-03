Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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yarg 1. Даже если вы считаете, что в посте автора "опечатка", это не дает вам никакого права исправлять его сообщение. На это не идут даже модераторы или администраторы. Вы лишь можете в своем посте указать, что, по вашему мнению, у такого-то опечатка. Можете привести хоть один пример, чтобы Faceless или дядя Caша в своих постах изменяли посты пользователей? Нет, т.к. они порядочные люди и на подлоги не идут. И это у вас не единственный случай. Точно так вы дописывали свои слова и в мои посты.
2. По цене газа для Беларуси и Украины. antonivs3 написал о цене газа "10 годков тому", вы в ответ приводите данные за 2017-й. В 2009-м цена была ниже, хотя и не по $50:
Контрактная цена на газ для Беларуси в четвертом квартале 2009 года составляла 121,98 доллара за тысячу кубометров против 115,25 доллара в третьем квартале.
yanyura написав:yarg 1. Даже если вы считаете, что в посте автора "опечатка", это не дает вам никакого права исправлять его сообщение. На это не идут даже модераторы или администраторы. Вы лишь можете в своем посте указать, что, по вашему мнению, у такого-то опечатка. Можете привести хоть один пример, чтобы Faceless или дядя Caша в своих постах изменяли посты пользователей? Нет, т.к. они порядочные люди и на подлоги не идут. И это у вас не единственный случай. Точно так вы дописывали свои слова и в мои посты.
2. По цене газа для Беларуси и Украины. antonivs3 написал о цене газа "10 годков тому", вы в ответ приводите данные за 2017-й. В 2009-м цена была ниже, хотя и не по $50:
Контрактная цена на газ для Беларуси в четвертом квартале 2009 года составляла 121,98 доллара за тысячу кубометров против 115,25 доллара в третьем квартале.
1 - я не модератор. И делаю с сообщениями все что хочу. 2 - ну да... если вспомнить 1992 год то можно много к чему дофантазироватся. Но суть не меняется. - Белоруссии газа по 50 не давали и не предлагали. - Мы не Белоруссия и нам не предлагали такой цены как им.
yarg написав:читайте первоисточники - Дмитрий Марунич "Моя работа в Нафтогазе" страница 69 .
с таким же успехом можете посоветовать читать любую беллетристрику, но от этого цены газа в 500 долларов чудным образом не появится...
Ну не 500, а 426 в 2012
если вы посмотрите предисторию этого вопроса, то даже в этих 426 долларах (что однозначно меньше 500) виноват не столько янык сколько ющенко, у которого руки чесались что бы что-то поиметь на газовых схемах и если бы не его жадность, то по крайней крайней мере до 2017 года у украины был шанс получать газ по 50 долларов...
yarg написав:1 - я не модератор. И делаю с сообщениями все что хочу. 2 - ну да... если вспомнить 1992 год то можно много к чему дофантазироватся. Но суть не меняется. - Белоруссии газа по 50 не давали и не предлагали. - Мы не Белоруссия и нам не предлагали такой цены как им.
Против этого есть что возразить ?
1. Со своими вы можете делать что хотите. С чужими нет. Повторюсь, в приличном обществе за подделку сообщений бьют по морде лица!
cccp30000 написав:Коболев уже не знает, что ещё придумать. Ну не пугаются европейцы и все тут. Газпром в очередной раз побил свой рекорд по экспорту газа. Экономика в ЕС растет, промышленность растет - потребление газа растет. И совсем противоположная ситуация в украине. Коболеву вместо взглядов и придумывания проблем в ЕС, следовалобы взглянуть на проблемы Украины.
пересказываете фантазии "безумной бензоколонки" ? А зачем ? они и сами в это уже верить перестали , это их пропаганда 10-летней давности же....
Вы вправду считаете что глава Нафтогаза умнее, чем главы немецких E.ON, BASF и Wintershall, чем глава британской Shell, чем глава австрийской OMV или французской ENGIE? Эти все компании вложились в проект СП-2.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин