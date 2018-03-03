Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Cler написав:если вы посмотрите предисторию этого вопроса, то даже в этих 426 долларах (что однозначно меньше 500) виноват не столько янык сколько ющенко, у которого руки чесались что бы что-то поиметь на газовых схемах и если бы не его жадность, то по крайней крайней мере до 2017 года у украины был шанс получать газ по 50 долларов...
Чушь. Договор был так прописан что надо было каждый год подписывать дополнительные соглашения. Рано или поздно, в не зависимости от Ющенко Путин и Ко этим бы воспользовались.
Cler написав:если вы посмотрите предисторию этого вопроса, то даже в этих 426 долларах (что однозначно меньше 500) виноват не столько янык сколько ющенко, у которого руки чесались что бы что-то поиметь на газовых схемах и если бы не его жадность, то по крайней крайней мере до 2017 года у украины был шанс получать газ по 50 долларов...
Чушь. Договор был так прописан что надо было каждый год подписывать дополнительные соглашения. Рано или поздно, в не зависимости от Ющенко Путин и Ко этим бы воспользовались.
а факты есть? цены в 50 долларов были зафиксированы до 2009 года и тольго благодаря бездарности ющенко они начали повышатся с 2005 года...
cccp30000 написав:Коболев уже не знает, что ещё придумать. Ну не пугаются европейцы и все тут. Газпром в очередной раз побил свой рекорд по экспорту газа. Экономика в ЕС растет, промышленность растет - потребление газа растет. И совсем противоположная ситуация в украине. Коболеву вместо взглядов и придумывания проблем в ЕС, следовалобы взглянуть на проблемы Украины.
пересказываете фантазии "безумной бензоколонки" ? А зачем ? они и сами в это уже верить перестали , это их пропаганда 10-летней давности же....
Вы вправду считаете что глава Нафтогаза умнее, чем главы немецких E.ON, BASF и Wintershall, чем глава британской Shell, чем глава австрийской OMV или французской ENGIE? Эти все компании вложились в проект СП-2.
А есть роспись, по сколько они туда вложили?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Shram написав: Вы вправду считаете что глава Нафтогаза умнее, чем главы немецких E.ON, BASF и Wintershall, чем глава британской Shell, чем глава австрийской OMV или французской ENGIE? Эти все компании вложились в проект СП-2.
А есть роспись, по сколько они туда вложили?
"Росписи" кто сколько вложил у меня нет. Почему то мне не докладывают. А вот такая информация есть в открытом доступе.
Для реализации проекта была создана компания «New European Pipeline AG». В состав акционеров компании вошли:
Согласно акционерному соглашению предварительная стоимость двух новых ниток «Северного потока» составит 9,9 млрд евро. Из них 70% будет привлечено в виде проектного финансирования, а остальное выделят акционеры.
Можете попробовать сами посчитать примерный вклад.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав: Вы вправду считаете что глава Нафтогаза умнее, чем главы немецких E.ON, BASF и Wintershall, чем глава британской Shell, чем глава австрийской OMV или французской ENGIE? Эти все компании вложились в проект СП-2.
А есть роспись, по сколько они туда вложили?
"Росписи" кто сколько вложил у меня нет. Почему то мне не докладывают. А вот такая информация есть в открытом доступе.
Для реализации проекта была создана компания «New European Pipeline AG». В состав акционеров компании вошли:
Согласно акционерному соглашению предварительная стоимость двух новых ниток «Северного потока» составит 9,9 млрд евро. Из них 70% будет привлечено в виде проектного финансирования, а остальное выделят акционеры.
Можете попробовать сами посчитать примерный вклад.
Т.е. минимальное участие, еще меньшее финансирование.
Это сложно назвать "вложились".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Согласно акционерному соглашению предварительная стоимость двух новых ниток «Северного потока» составит 9,9 млрд евро. Из них 70% будет привлечено в виде проектного финансирования, а остальное выделят акционеры.
Можете попробовать сами посчитать примерный вклад.
Т.е. минимальное участие, еще меньшее финансирование.
Это сложно назвать "вложились".
Если для вас 49% вхождения в проект и финансирования европейскими компаниями (причем крупнейшими) - это минимальное участие... Хм..
Уверен, что зайди такой состав и с таким участием в любой проект Нафтогаза, то вы бы уже славили,пиарили и переможничали во всю.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин