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Після побудови Nord Stream 2
газ для Європи подорожчає –...

Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:11

  yarg написав:
  Shram написав:
  yanyura написав:В 1992-2005 гг. (14 лет подряд) Украина покупала российский газ по $50.


И продолжала бы покупать дальше, если бы Ющенко не возмутился "несправедливой" ценой газа и не стал пускать его через "прокладку" - РосУкрЭнерго.


дада. верим.
по 50 продавали когда газом нам за ядерные ракеты платили. И пока у нас армия была.
Это же русня. С ними чуть слабину дай - на голову лезут сразу.

И опять с умным видом пальцем в небо:
5 января 1996 года в Первомайске Николаевской области в присутствии министров обороны трех стран – США, России и Украины была взорвана первая из 176 шахтных пусковых установок стратегических ракет.

К 1 июня 1996 года все ядерные заряды (боевые части) были вывезены в Российскую Федерацию.

https://antikor.com.ua/articles/140014- ... ly_ukrainy
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:28

  antikkristall написав:
В 1992-2005 гг. (14 лет подряд) Украина покупала российский газ по $50.
Так и др. по такой примерно цене покупали. Такую диктовал тогда рынок. Цена на нафть в 90е падала до 14 за барель.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:31

  Cler написав:если вы посмотрите предисторию этого вопроса, то даже в этих 426 долларах (что однозначно меньше 500) виноват не столько янык сколько ющенко, у которого руки чесались что бы что-то поиметь на газовых схемах и если бы не его жадность, то по крайней крайней мере до 2017 года у украины был шанс получать газ по 50 долларов...

Чушь. Договор был так прописан что надо было каждый год подписывать дополнительные соглашения. Рано или поздно, в не зависимости от Ющенко Путин и Ко этим бы воспользовались.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:52

  otg написав:
  Cler написав:если вы посмотрите предисторию этого вопроса, то даже в этих 426 долларах (что однозначно меньше 500) виноват не столько янык сколько ющенко, у которого руки чесались что бы что-то поиметь на газовых схемах и если бы не его жадность, то по крайней крайней мере до 2017 года у украины был шанс получать газ по 50 долларов...

Чушь. Договор был так прописан что надо было каждый год подписывать дополнительные соглашения. Рано или поздно, в не зависимости от Ющенко Путин и Ко этим бы воспользовались.

а факты есть? цены в 50 долларов были зафиксированы до 2009 года и тольго благодаря бездарности ющенко они начали повышатся с 2005 года...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:10

  Shram написав:
  yarg написав:
  cccp30000 написав:Коболев уже не знает, что ещё придумать. Ну не пугаются европейцы и все тут. Газпром в очередной раз побил свой рекорд по экспорту газа. Экономика в ЕС растет, промышленность растет - потребление газа растет. И совсем противоположная ситуация в украине. Коболеву вместо взглядов и придумывания проблем в ЕС, следовалобы взглянуть на проблемы Украины.


пересказываете фантазии "безумной бензоколонки" ? А зачем ? они и сами в это уже верить перестали , это их пропаганда 10-летней давности же....


Вы вправду считаете что глава Нафтогаза умнее, чем главы немецких E.ON, BASF и Wintershall, чем глава британской Shell, чем глава австрийской OMV или французской ENGIE?
Эти все компании вложились в проект СП-2.


А есть роспись, по сколько они туда вложили?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:36

  Sommer написав:
  Shram написав:
Вы вправду считаете что глава Нафтогаза умнее, чем главы немецких E.ON, BASF и Wintershall, чем глава британской Shell, чем глава австрийской OMV или французской ENGIE?
Эти все компании вложились в проект СП-2.


А есть роспись, по сколько они туда вложили?


"Росписи" кто сколько вложил у меня нет. Почему то мне не докладывают.
А вот такая информация есть в открытом доступе.

Для реализации проекта была создана компания «New European Pipeline AG». В состав акционеров компании вошли:

«Газпром» — 51 %,
«E.ON» - 10%
«Shell» - 10%
«BASF»/«Wintershall» - 10%
«OMV» - 10%
«ENGIE» — 9 %.

Согласно акционерному соглашению предварительная стоимость двух новых ниток «Северного потока» составит 9,9 млрд евро. Из них 70% будет привлечено в виде проектного финансирования, а остальное выделят акционеры.


Можете попробовать сами посчитать примерный вклад.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:29

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:
Вы вправду считаете что глава Нафтогаза умнее, чем главы немецких E.ON, BASF и Wintershall, чем глава британской Shell, чем глава австрийской OMV или французской ENGIE?
Эти все компании вложились в проект СП-2.


А есть роспись, по сколько они туда вложили?


"Росписи" кто сколько вложил у меня нет. Почему то мне не докладывают.
А вот такая информация есть в открытом доступе.

Для реализации проекта была создана компания «New European Pipeline AG». В состав акционеров компании вошли:

«Газпром» — 51 %,
«E.ON» - 10%
«Shell» - 10%
«BASF»/«Wintershall» - 10%
«OMV» - 10%
«ENGIE» — 9 %.

Согласно акционерному соглашению предварительная стоимость двух новых ниток «Северного потока» составит 9,9 млрд евро. Из них 70% будет привлечено в виде проектного финансирования, а остальное выделят акционеры.


Можете попробовать сами посчитать примерный вклад.


Т.е. минимальное участие, еще меньшее финансирование.

Это сложно назвать "вложились".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 05:53

  Sommer написав:
  Shram написав:
"Росписи" кто сколько вложил у меня нет. Почему то мне не докладывают.
А вот такая информация есть в открытом доступе.

Для реализации проекта была создана компания «New European Pipeline AG». В состав акционеров компании вошли:

«Газпром» — 51 %,
«E.ON» - 10%
«Shell» - 10%
«BASF»/«Wintershall» - 10%
«OMV» - 10%
«ENGIE» — 9 %.

Согласно акционерному соглашению предварительная стоимость двух новых ниток «Северного потока» составит 9,9 млрд евро. Из них 70% будет привлечено в виде проектного финансирования, а остальное выделят акционеры.


Можете попробовать сами посчитать примерный вклад.


Т.е. минимальное участие, еще меньшее финансирование.

Это сложно назвать "вложились".


Если для вас 49% вхождения в проект и финансирования европейскими компаниями (причем крупнейшими) - это минимальное участие... Хм..

Уверен, что зайди такой состав и с таким участием в любой проект Нафтогаза, то вы бы уже славили,пиарили и переможничали во всю.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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otg Мы перешли на личности? оно вам нада про себя так много плохого знать? В бан.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:12

  Cler написав:а факты есть? цены в 50 долларов были зафиксированы до 2009 года и тольго благодаря бездарности ющенко они начали повышатся с 2005 года...
Конечно есть. Поднимите прессу тех годов и Вы узнаете про эти дополнения к договорам. При чем здесь бездарность Ющенка? Да пусть бы он был супер-пупер дарование, вряд ли б он что то изменил.
otg
 
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