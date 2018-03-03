Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...

Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Во-вторых, где написано, что финансирование будет разделено пропорционально?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:11
Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Во-вторых, где написано, что финансирование будет разделено пропорционально?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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