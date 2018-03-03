RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Після побудови Nord Stream 2
газ для Європи подорожчає –...

Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:11

  Shram написав:
  Sommer написав:Т.е. минимальное участие, еще меньшее финансирование.

Это сложно назвать "вложились".


Если для вас 49% вхождения в проект и финансирования европейскими компаниями (причем крупнейшими) - это минимальное участие... Хм..


Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Во-вторых, где написано, что финансирование будет разделено пропорционально?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 07.04.17
Подякував: 128 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 06:20

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:Т.е. минимальное участие, еще меньшее финансирование.

Это сложно назвать "вложились".


Если для вас 49% вхождения в проект и финансирования европейскими компаниями (причем крупнейшими) - это минимальное участие... Хм..


Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.


Урок математики: задача - 4 европейских компании по 10% плюс 1 европейская компания по 9% - на сколько в итоге процентов вложились европейские компании в проект?

Думаю готовы были вложиться и побольше, да Газпром не захотел терять управляющие 51%.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 26.03.16
Подякував: 94 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Корпорація "Богдан" виходить на ринок Західної Європи
R2 » Пон 12 бер, 2018 14:51
5 175
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 17:44
antey1969
Україна в суботу наростила імпорт газу з Європи в... 1, 2
R2 » Суб 03 бер, 2018 12:34
10 560
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 23:18
spread
Транзиту російського газу до Європи нічого не загрожує -...
R2 » П'ят 02 бер, 2018 18:12
2 207
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 бер, 2018 20:38
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5219)
16.03.2018 07:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.