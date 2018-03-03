Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...

Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Во-вторых, где написано, что финансирование будет разделено пропорционально?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:11
Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Во-вторых, где написано, что финансирование будет разделено пропорционально?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 06:20
Урок математики: задача - 4 европейских компании по 10% плюс 1 европейская компания по 9% - на сколько в итоге процентов вложились европейские компании в проект?
Думаю готовы были вложиться и побольше, да Газпром не захотел терять управляющие 51%.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
реклама
|