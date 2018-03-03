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Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:11
Shram написав: Sommer написав:
Т.е. минимальное участие, еще меньшее финансирование.
Это сложно назвать "вложились".
Если для вас 49% вхождения в проект и финансирования европейскими компаниями (причем крупнейшими) - это минимальное участие... Хм..
Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Во-вторых, где написано, что финансирование будет разделено пропорционально?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 06:20
Sommer написав: Shram написав: Sommer написав:
Т.е. минимальное участие, еще меньшее финансирование.
Это сложно назвать "вложились".
Если для вас 49% вхождения в проект и финансирования европейскими компаниями (причем крупнейшими) - это минимальное участие... Хм..
Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Урок математики: задача - 4 европейских компании по 10% плюс 1 европейская компания по 9% - на сколько в итоге процентов вложились европейские компании в проект?
Думаю готовы были вложиться и побольше, да Газпром не захотел терять управляющие 51%.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:28
Shram написав: Sommer написав: Shram написав:
Если для вас 49% вхождения в проект и финансирования европейскими компаниями (причем крупнейшими) - это минимальное участие... Хм..
Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Урок математики: задача - 4 европейских компании по 10% плюс 1 европейская компания по 9% - на сколько в итоге процентов вложились европейские компании в проект?
Думаю готовы были вложиться и побольше, да Газпром не захотел терять управляющие 51%.
Если бы европейцы вложились с контрольным пакетом акций в СП-2 то никакой возни с газопроводом не последовало.
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