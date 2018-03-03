Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...

Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:41

Cler написав: otg написав: Cler написав: если вы посмотрите предисторию этого вопроса, то даже в этих 426 долларах (что однозначно меньше 500) виноват не столько янык сколько ющенко, у которого руки чесались что бы что-то поиметь на газовых схемах и если бы не его жадность, то по крайней крайней мере до 2017 года у украины был шанс получать газ по 50 долларов... если вы посмотрите предисторию этого вопроса, то даже в этих 426 долларах (что однозначно меньше 500) виноват не столько янык сколько ющенко, у которого руки чесались что бы что-то поиметь на газовых схемах и если бы не его жадность, то по крайней крайней мере до 2017 года у украины был шанс получать газ по 50 долларов...

Чушь. Договор был так прописан что надо было каждый год подписывать дополнительные соглашения. Рано или поздно, в не зависимости от Ющенко Путин и Ко этим бы воспользовались. Чушь. Договор был так прописан что надо было каждый год подписывать дополнительные соглашения. Рано или поздно, в не зависимости от Ющенко Путин и Ко этим бы воспользовались.

а факты есть? цены в 50 долларов были зафиксированы до 2009 года и тольго благодаря бездарности ющенко они начали повышатся с 2005 года... а факты есть? цены в 50 долларов были зафиксированы до 2009 года и тольго благодаря бездарности ющенко они начали повышатся с 2005 года...

Ну ,во-первых, вы дважды бред написали, в 2006 - Газпром действовал бы, как Нафтогаз в 2015, то есть бы подал в суд на контракт, так как он перестал быть рыночным. Тут, другое дело, что Украина ,конечно теоретическим, могла ,вообще, не покупать газ, прекратить транзит, и убытки были бы большие в Газпрома, но все это из оперы - тогда умрем все вместе...Но, убивать всех, не дала бы не ЕС -Ющенко, не Россия -своиму Януковичу...Во-вторых, все подали в суд на Газпром в 2010-2011 году для пересмотра контрактов, кроме Нафтогаза, который работал в убыток и при этом Фирташ покупал газ - вроде бы Туркменский за 160 долларов, партнер Бойко, когда Нафтогаз по 450 долларов. Была - откровенная коррупция...Другое дело -нафиг подписывала Тимошенко заранее не выгодный договор, причем понимая это, потому что выпросила за этот чудовищный контракт 20% скидку в 2009 году на газ... Но это не меняет факта ,что Янукович с Бойко, организовали коррупционную схему на десятки миллиардов долларов за счет Украины. Причем,Украина, для продолжения этой схемы, брала миллиардные кредиты на Западе и потом в 2013 году Россия дала под эту схему еще 15 млрд.дол...