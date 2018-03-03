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Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:11
Shram написав: Sommer написав:
Т.е. минимальное участие, еще меньшее финансирование.
Это сложно назвать "вложились".
Если для вас 49% вхождения в проект и финансирования европейскими компаниями (причем крупнейшими) - это минимальное участие... Хм..
Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Во-вторых, где написано, что финансирование будет разделено пропорционально?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 06:20
Sommer написав: Shram написав: Sommer написав:
Т.е. минимальное участие, еще меньшее финансирование.
Это сложно назвать "вложились".
Если для вас 49% вхождения в проект и финансирования европейскими компаниями (причем крупнейшими) - это минимальное участие... Хм..
Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Урок математики: задача - 4 европейских компании по 10% плюс 1 европейская компания по 9% - на сколько в итоге процентов вложились европейские компании в проект?
Думаю готовы были вложиться и побольше, да Газпром не захотел терять управляющие 51%.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:28
Shram написав: Sommer написав: Shram написав:
Если для вас 49% вхождения в проект и финансирования европейскими компаниями (причем крупнейшими) - это минимальное участие... Хм..
Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Урок математики: задача - 4 европейских компании по 10% плюс 1 европейская компания по 9% - на сколько в итоге процентов вложились европейские компании в проект?
Думаю готовы были вложиться и побольше, да Газпром не захотел терять управляющие 51%.
Если бы европейцы вложились с контрольным пакетом акций в СП-2 то никакой возни с газопроводом не последовало.
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ceba
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:26
Shram написав: Sommer написав: Shram написав:
Вы вправду считаете что глава Нафтогаза умнее, чем главы немецких E.ON, BASF и Wintershall, чем глава британской Shell, чем глава австрийской OMV или французской ENGIE?
Эти все компании вложились в проект СП-2.
А есть роспись, по сколько они туда вложили?
"Росписи" кто сколько вложил у меня нет. Почему то мне не докладывают.
А вот такая информация есть в открытом доступе.
Для реализации проекта была создана компания «New European Pipeline AG». В состав акционеров компании вошли:
«Газпром» — 51 %,
«E.ON» - 10%
«Shell» - 10%
«BASF»/«Wintershall» - 10%
- 10%
«ENGIE» — 9 %.
Согласно акционерному соглашению предварительная стоимость двух новых ниток «Северного потока» составит 9,9 млрд евро. Из них 70% будет привлечено в виде проектного финансирования, а остальное выделят акционеры.
Можете попробовать сами посчитать примерный вклад.
Вы о чем? Такая схема уже невозможна. Проектное финансирование - организовать невозможно в условиях санкций США. Могут ,теоретически, все финансировать российские банки и только они. Либо полностью - акционеры...
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laa1999
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:41
Cler написав: otg написав: Cler написав:
если вы посмотрите предисторию этого вопроса, то даже в этих 426 долларах (что однозначно меньше 500) виноват не столько янык сколько ющенко, у которого руки чесались что бы что-то поиметь на газовых схемах и если бы не его жадность, то по крайней крайней мере до 2017 года у украины был шанс получать газ по 50 долларов...
Чушь. Договор был так прописан что надо было каждый год подписывать дополнительные соглашения. Рано или поздно, в не зависимости от Ющенко Путин и Ко этим бы воспользовались.
а факты есть? цены в 50 долларов были зафиксированы до 2009 года и тольго благодаря бездарности ющенко они начали повышатся с 2005 года...
Ну ,во-первых, вы дважды бред написали, в 2006 - Газпром действовал бы, как Нафтогаз в 2015, то есть бы подал в суд на контракт, так как он перестал быть рыночным. Тут, другое дело, что Украина ,конечно теоретическим, могла ,вообще, не покупать газ, прекратить транзит, и убытки были бы большие в Газпрома, но все это из оперы - тогда умрем все вместе...Но, убивать всех, не дала бы не ЕС -Ющенко, не Россия -своиму Януковичу...
Во-вторых, все подали в суд на Газпром в 2010-2011 году для пересмотра контрактов, кроме Нафтогаза, который работал в убыток и при этом Фирташ покупал газ - вроде бы Туркменский за 160 долларов, партнер Бойко, когда Нафтогаз по 450 долларов. Была - откровенная коррупция...Другое дело -нафиг подписывала Тимошенко заранее не выгодный договор, причем понимая это, потому что выпросила за этот чудовищный контракт 20% скидку в 2009 году на газ... Но это не меняет факта ,что Янукович с Бойко, организовали коррупционную схему на десятки миллиардов долларов за счет Украины. Причем,Украина, для продолжения этой схемы, брала миллиардные кредиты на Западе и потом в 2013 году Россия дала под эту схему еще 15 млрд.дол...
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