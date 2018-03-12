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Після побудови Nord Stream 2 газ для Європи подорожчає –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:11
Shram написав: Sommer написав:
Т.е. минимальное участие, еще меньшее финансирование.
Это сложно назвать "вложились".
Если для вас 49% вхождения в проект и финансирования европейскими компаниями (причем крупнейшими) - это минимальное участие... Хм..
Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Во-вторых, где написано, что финансирование будет разделено пропорционально?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 06:20
Sommer написав: Shram написав: Sommer написав:
Т.е. минимальное участие, еще меньшее финансирование.
Это сложно назвать "вложились".
Если для вас 49% вхождения в проект и финансирования европейскими компаниями (причем крупнейшими) - это минимальное участие... Хм..
Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Урок математики: задача - 4 европейских компании по 10% плюс 1 европейская компания по 9% - на сколько в итоге процентов вложились европейские компании в проект?
Думаю готовы были вложиться и побольше, да Газпром не захотел терять управляющие 51%.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:28
Shram написав: Sommer написав: Shram написав:
Если для вас 49% вхождения в проект и финансирования европейскими компаниями (причем крупнейшими) - это минимальное участие... Хм..
Во-первых, вхождения по 10%, а не 49%.
Урок математики: задача - 4 европейских компании по 10% плюс 1 европейская компания по 9% - на сколько в итоге процентов вложились европейские компании в проект?
Думаю готовы были вложиться и побольше, да Газпром не захотел терять управляющие 51%.
Если бы европейцы вложились с контрольным пакетом акций в СП-2 то никакой возни с газопроводом не последовало.
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ceba
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:26
Shram написав: Sommer написав: Shram написав:
Вы вправду считаете что глава Нафтогаза умнее, чем главы немецких E.ON, BASF и Wintershall, чем глава британской Shell, чем глава австрийской OMV или французской ENGIE?
Эти все компании вложились в проект СП-2.
А есть роспись, по сколько они туда вложили?
"Росписи" кто сколько вложил у меня нет. Почему то мне не докладывают.
А вот такая информация есть в открытом доступе.
Для реализации проекта была создана компания «New European Pipeline AG». В состав акционеров компании вошли:
«Газпром» — 51 %,
«E.ON» - 10%
«Shell» - 10%
«BASF»/«Wintershall» - 10%
- 10%
«ENGIE» — 9 %.
Согласно акционерному соглашению предварительная стоимость двух новых ниток «Северного потока» составит 9,9 млрд евро. Из них 70% будет привлечено в виде проектного финансирования, а остальное выделят акционеры.
Можете попробовать сами посчитать примерный вклад.
Вы о чем? Такая схема уже невозможна. Проектное финансирование - организовать невозможно в условиях санкций США. Могут ,теоретически, все финансировать российские банки и только они. Либо полностью - акционеры...
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laa1999
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:41
Cler написав: otg написав: Cler написав:
если вы посмотрите предисторию этого вопроса, то даже в этих 426 долларах (что однозначно меньше 500) виноват не столько янык сколько ющенко, у которого руки чесались что бы что-то поиметь на газовых схемах и если бы не его жадность, то по крайней крайней мере до 2017 года у украины был шанс получать газ по 50 долларов...
Чушь. Договор был так прописан что надо было каждый год подписывать дополнительные соглашения. Рано или поздно, в не зависимости от Ющенко Путин и Ко этим бы воспользовались.
а факты есть? цены в 50 долларов были зафиксированы до 2009 года и тольго благодаря бездарности ющенко они начали повышатся с 2005 года...
Ну ,во-первых, вы дважды бред написали, в 2006 - Газпром действовал бы, как Нафтогаз в 2015, то есть бы подал в суд на контракт, так как он перестал быть рыночным. Тут, другое дело, что Украина ,конечно теоретическим, могла ,вообще, не покупать газ, прекратить транзит, и убытки были бы большие в Газпрома, но все это из оперы - тогда умрем все вместе...Но, убивать всех, не дала бы не ЕС -Ющенко, не Россия -своиму Януковичу...
Во-вторых, все подали в суд на Газпром в 2010-2011 году для пересмотра контрактов, кроме Нафтогаза, который работал в убыток и при этом Фирташ покупал газ - вроде бы Туркменский за 160 долларов, партнер Бойко, когда Нафтогаз по 450 долларов. Была - откровенная коррупция...Другое дело -нафиг подписывала Тимошенко заранее не выгодный договор, причем понимая это, потому что выпросила за этот чудовищный контракт 20% скидку в 2009 году на газ... Но это не меняет факта ,что Янукович с Бойко, организовали коррупционную схему на десятки миллиардов долларов за счет Украины. Причем,Украина, для продолжения этой схемы, брала миллиардные кредиты на Западе и потом в 2013 году Россия дала под эту схему еще 15 млрд.дол...
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:10
laa1999 написав: Shram написав:
"Росписи" кто сколько вложил у меня нет. Почему то мне не докладывают.
А вот такая информация есть в открытом доступе.
Для реализации проекта была создана компания «New European Pipeline AG». В состав акционеров компании вошли:
«Газпром» — 51 %,
«E.ON» - 10%
«Shell» - 10%
«BASF»/«Wintershall» - 10%
- 10%
«ENGIE» — 9 %.
Согласно акционерному соглашению предварительная стоимость двух новых ниток «Северного потока» составит 9,9 млрд евро. Из них 70% будет привлечено в виде проектного финансирования, а остальное выделят акционеры.
Можете попробовать сами посчитать примерный вклад.
Вы о чем? Такая схема уже невозможна. Проектное финансирование - организовать невозможно в условиях санкций США. Могут ,теоретически, все финансировать российские банки и только они. Либо полностью - акционеры...
А ещё в условиях санкций невозможна поставка немецких турбин в Крым. Но их поставили , отделавшись простым "мы не знали что они в Крым, нас обманули.."
Так и тут - обойдут санкции проведя финансирование не через "проектное финансирование" , а по какой нибудь другой схеме.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:20
Sommer написав:
Во-вторых, где написано, что финансирование будет разделено пропорционально?
Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать “Северный поток-2” суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждая.
“Газпром” же предоставит другую половину средств — 4,75 млрд евро.
Пять европейских компаний обязались предоставить по 950 млн евро каждая.
Это вложились или нет?
Но вы можете продолжать верить Коболеву, конечно знающему об угрозе СП2 лучше глав крупнейших европейских энергетических компаний.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:12
Shram написав: Sommer написав:
Во-вторых, где написано, что финансирование будет разделено пропорционально?
Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать “Северный поток-2” суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждая.
“Газпром” же предоставит другую половину средств — 4,75 млрд евро.
Пять европейских компаний обязались предоставить по 950 млн евро каждая.
Это вложились или нет?
А разницы между "обязались" и "вложились" самому не видно?
Кроме того - откуда данные про 950 млн?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Сер 21 бер, 2018 15:49
yarg написав:
я не модератор. И делаю с сообщениями все что хочу.
Против этого есть что возразить ?
С такими лозунгами паркуются на тротуарах и газонах, гадят в подъездах. Делают все что надо и все что хотят.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:53
otg написав: Cler написав:
а факты есть? цены в 50 долларов были зафиксированы до 2009 года и тольго благодаря бездарности ющенко они начали повышатся с 2005 года...
Конечно есть. Поднимите прессу тех годов и Вы узнаете про эти дополнения к договорам. При чем здесь бездарность Ющенка? Да пусть бы он был супер-пупер дарование, вряд ли б он что то изменил.
если бы он ничего не делал, то вреда от него было бы меньше...
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Cler
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