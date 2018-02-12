Про це повідомляє з посиланням на прес-службу євроінституції.
Дивися повний текст Євросоюз оновив чорний список офшорів.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 20:51
Євросоюз оновив чорний список офшорів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євросоюз оновив чорний список офшорів.
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:51
Тех кого удалили то ***. А вот кого добавили вот это реально бимба. Эдак они и до штата делавер или британских офшорчиков доберутся.
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