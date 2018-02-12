RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Євросоюз оновив
чорний список офшорів

Євросоюз оновив чорний список офшорів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:51

Євросоюз оновив чорний список офшорів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє з посиланням на прес-службу євроінституції.

Дивися повний текст Євросоюз оновив чорний список офшорів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80786
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:51

Тех кого удалили то ***. А вот кого добавили вот это реально бимба. Эдак они и до штата делавер или британских офшорчиков доберутся.
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 24.11.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:45

vitali_kalinin

Делавер настолько качественно продуман, что он, как не крути, не юрисдикция. А с учетом того, кто там налоговые резиденты, - его тронут в последнюю очередь. Вместе с Джерси, Бермудами, Кайманами и Британскими Виргинскими
max_us_ua
 
Повідомлень: 2757
З нами з: 17.11.08
Подякував: 516 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Євросоюз почав інтенсивно скуповувати український горох
R2 » Сер 14 бер, 2018 10:00
3 97
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 13:48
Jack Reacher
Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 12 лют, 2018 21:24
38 1925
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 бер, 2018 19:03
myshapiton
В Україні створять "чорний список" будівельників доріг
R2 » Пон 26 лют, 2018 07:42
2 136
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 08:27
p_a_l
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12653)
15.03.2018 01:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.