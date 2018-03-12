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Скасування третьої групи
"спрощенців" призведе до...

Скасування третьої групи "спрощенців" призведе до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:19

Скасування третьої групи "спрощенців" призведе до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили в керівництві асоціації "ІТ-Україна"

Дивися повний текст Скасування третьої групи "спрощенців" призведе до відтоку ІТ-фахівців з України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:19

Так и будет, если примут.
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