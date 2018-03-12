Про це заявили в керівництві асоціації "ІТ-Україна"
Дивися повний текст Скасування третьої групи "спрощенців" призведе до відтоку ІТ-фахівців з України.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:19
Скасування третьої групи "спрощенців" призведе до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скасування третьої групи "спрощенців" призведе до відтоку ІТ-фахівців з України.
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:43
Да, никогда не примут, какие-то два депутата малоценных предложили, один из них зам.управляющего Эпицентра предлагают перевернуть всё вверх дном, и даже уменьшить НДС с 20 до 16 процентов.
Не занимайтесь фантазиями смотрите на законопроекты, предложенные депутатами одновременно их нескольких фракций -БПП+Народный Фронт+Ляшковцы+Воля народа+Видрождення.
Только такие законопроекты потенциально имеют возможность быть проголосованными.
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