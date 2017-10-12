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Віруси-здирники в середньому
вимагають $5000 викупу

Віруси-здирники в середньому вимагають $5000 викупу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:23

Віруси-здирники в середньому вимагають $5000 викупу

Пропонуємо до обговорення:
Більшість приманок для користувачів - це листи від "самотніх дівчат" із сайтів для дорослих. Подібні віруси займають дві третини злочинного ринку.

Дивися повний текст Віруси-здирники в середньому вимагають $5000 викупу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:23

Хранение важных файлов на диске Д и переустановка Винды успешно лечит непомерные аппетиты
antey1969
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