Більшість приманок для користувачів - це листи від "самотніх дівчат" із сайтів для дорослих. Подібні віруси займають дві третини злочинного ринку.
Дивися повний текст Віруси-здирники в середньому вимагають $5000 викупу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 22:23
Віруси-здирники в середньому вимагають $5000 викупу
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Дивися повний текст Віруси-здирники в середньому вимагають $5000 викупу.
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:23
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