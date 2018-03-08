"Запам'ятайте мої слова: штучний інтелект набагато небезпечніший, ніж ядерна зброя. Чому у нас немає регулярного нагляду?" - заявив Маск.
Дивися повний текст Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55
Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю
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Дивися повний текст Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю.
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55
конечно, серая слизь и Маска переработает на самое себя. только что же он в него инвестирует? как те мыши, что плакали и кололись, но кактус ели, или для продолжения хайпа вокруг Маска и привлечения все новых неофитов хоть с какими-то деньгами?
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