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Маск назвав штучний інтелект
небезпечнішим за ядерну зброю

Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55

Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю

Пропонуємо до обговорення:
"Запам'ятайте мої слова: штучний інтелект набагато небезпечніший, ніж ядерна зброя. Чому у нас немає регулярного нагляду?" - заявив Маск.

Дивися повний текст Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55

конечно, серая слизь и Маска переработает на самое себя. только что же он в него инвестирует? как те мыши, что плакали и кололись, но кактус ели, или для продолжения хайпа вокруг Маска и привлечения все новых неофитов хоть с какими-то деньгами?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 02:05

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
"Запам'ятайте мої слова: штучний інтелект набагато небезпечніший, ніж ядерна зброя. Чому у нас немає регулярного нагляду?" - заявив Маск.

Дивися повний текст Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю.


Все правильно. Однажды проанализирует ИИ деятельность человеческих особей, типа путина или кима - и логично подумает, что человек-"разумный" главная угроза существованию всей планеты.
EKO
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