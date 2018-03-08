Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю

Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55

конечно, серая слизь и Маска переработает на самое себя. только что же он в него инвестирует? как те мыши, что плакали и кололись, но кактус ели, или для продолжения хайпа вокруг Маска и привлечения все новых неофитов хоть с какими-то деньгами?

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!